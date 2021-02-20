أوقف رسميا رئيس المجلس الشعبي لبلدية بومرداس المدعو باكور جعفر، عن مهامه بعد أن وجهت له العدالة تهما تتعلق بملف التحقيق في قضية الوالي الأسبق لبومرداس مدني فواتيح.

وجاء توقيف رئيس بلدية بومرداس بعد إمضاء الوالي الحالي على قرار التوقيف بسبب قضايا مع العدالة ومعروف عن الموقوف عن مهامه الغياب يوميا عن مقر عمله وهاتفه مغلق في كل الأوقات ويتهرب من الرد على أسئلة وسائل الإعلام.

وتجدر الإشارة إلى أن زاوي نور الدين هو المرشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي.