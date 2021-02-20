ثمنت جمعية "جزائر الخير" القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤخرا.

و جاء في بيان لها أمضاه تائب رئيسها موسى سبحي : " إن جزائر الخير تثمن ما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية من قرارات وإجراءات عاجلة لاستكمال تجسيد التزاماته أمام الشعب من خلال مؤسسات شرعية نزيهة تعبر عن إرادة شعبية وترعى الحقوق والحريات وتكرس دولة الحق والقانون وتؤسس لديمقراطية تمثيلية و تشاركية توفر للطاقات الوطنية المخلصة فرص الإسهام في تنمية الوطن وحماية سيادته في إطار قيم وثوابت أول نوفمبر".

- أضاف البيان: " تثمن قرار الإسراع في تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وهو ما يعزز أهمية ودور المجتمع المدني في اقتراح الرؤى والسياسات والمشاريع الكفيلة بتلبية أولويات المجتمع لمجابهة مختلف التحديات .

- إن التعجيل بتفعيل آليات تجسيد الأولويات يعزز الثقة ويقوي الأمل الصادق في الجزائر الجديدة" .

كما ثمنت الجمعية "الموقف الثابت للدولة الجزائرية في مناصرة القضايا العادلة للشعوب، أولها قضية الأمة المركزية القضية الفلسطينية ".

وبمناسبة الذكرى الثانية للحراك الأصيل للشعب الذي أبهر العالم بوعيه الحضاري وتمسكه بوحدته وثوابته، دعت جمعية" جزائر الخير" أبناء الشعب المخلصين إلى اليقظة لمناورات دعاة الفتنة والتأجيج وتثوير الاحتجاجات لإيقاف مسار الحل الدستوري، ولى تعزيز الثقة بالجيش الوطني الشعبي الذي رافقه في حراكه المبارك وحمى خياره .

و في الأخير ذكرت الجمعية "أن تطورات الأوضاع الإقليمية تنذر بخطر لا يرده إلا قوة تماسك الجبهة الداخلية على أساس الوفاء وصدق الانتماء للوطن و تضحيات الشهداء ، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار".