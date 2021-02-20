أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، اليوم السبت، عن اكتشاف أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور.

وكشفت المسؤولة الروسية عن رصد أول حالة لإصابة البشر بسلالة "أش 5 إن 8 " من إنفلونزا الطيور، وأن خبراء مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، اكتشفوا المادة الجينية للسلالة المذكورة لدى سبعة من موظفي مصنع الدواجن الواقع في جنوب البلاد، الذي تم رصد تفشي إنفلونزا الطيور فيه أواخر العام الماضي.

وأوضحت بوبوفا أن هؤلاء المصابين كانوا في حالة جيدة وتعافوا على وجه السرعة نسبيا ولم يظهر لديهم أي أعراض ملموسة، مشيرة إلى أن الخبراء رصدوا، في الوقت نفسه، تغيرات في أجسام المرضى واستجابة مناعتهم على إصابتهم.

كما لفتت المسؤولة إلى أن الإجراءات السريعة أتاحت منع تفشي الفيروس في المصنع المذكور.

وأشارت إلى أن هذه الحالة تعد أولى حالة إصابة تسجل لدى البشر بسلالة "أش 5 إن 8 " في العالم، وأن هذه السلالة ليست قادرة حتى الآن على الانتقال من شخص إلى آخر، لكن استمرار تحورها قد يؤدي إلى ذلك.

قالت في هذا الصدد، أن ذلك يتيح للعالم أجمع وقتا للاستعداد لمواجهة هذا التحدي والتصدي له بشكل ووقت مناسب.