أجريت، اليوم السبت، ثلاثة لقاءات من الجولة الـ14 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عرفت خسارة أحد طرفي الصدارة أولمبي المدية وتحقيق شبيبة الساورة لفوز تاريخي على حساب أولمبي الشلف.

وأطاح شبان نادي بارادو بصاحب المرتبة الأولى مناصفة مع وفاق سطيف على ملعب الدار البيضاء في الجزائر العاصمة بنتيجة هدفين لهدف.

وتقدم أبناء التيطري في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق خلف الله قبل أن يقلب "الأكاديميون" الطاولة في الشوط الثاني عن طريق هدفين وقعهما لوصيف (د46) وميصباح (د72).

وتعتبر هذه الخسارة الأولى لأولمبي المدية منذ 15 ديسمبر الماضي، حيث يبقى أشبال المدرب حجار في الصدارة رفقة وفاق سطيف برصيد 27 نقطة لكن بناقص مقابلتين لأبناء الهضاب العليا، فيما رفع نادي بارادو رصيده إلى النقطة 20 في المركز السابع.

في مقابلة أخرى، حققت شبيبة الساورة فوزا ساحقا على أولمبي الشلف استقر عند نتيجة ستة أهداف دون مقابل تداول على تسجيلها كل من لحمري (د14)، قايدي (د40)، زايدي (د45-د57)، مسعودي (د60) ويحيى شريف (د77).

وسمح هذا الفوز لأبناء الجنوب بالارتقاء إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، فيما يقبع "الشلفاوة" في المركز 12 برصيد 16 نقطة.

وفي مقابلة جمعت بين فريقين يعنيان هذا الموسم، حقق وداد تلمسان فوزا مهما على حساب أهلي برج بوعريريج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ما سمح للزيانيين باحتلال المرتبة 13 برصيد 14 نقطة، فيما يبقى البرايجية في مؤخرة الترتيب برصيد 4 نقاط فقط.

النتائج:

نادي بارادو - أولمبي المدية 2 - 1

وداد تلمسان - أهلي برج بوعريريج 3 - 1

أولمبي الشلف - شبيبة الساورة 0 - 6

الجمعة 19 فيفري:

نصر حسين داي - اتحاد بلعباس 1 - 1

اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 1 - 0

شباب قسنطينة - مولودية وهران 1 - 3

مباريات مؤجلة:

شبيبة سكيكدة - مولودية الجزائر

وفاق سطيف - جمعية عين مليلة

نجم مقرة - شباب بلوزداد

شبيبة القبائل - سريع غليزان

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 27 12

--. أولمبي المدية 27 14

3. شبيبة الساورة 26 13

4. مولودية وهران 24 14

5. جمعية عين مليلة 23 13

6. شبيبة القبائل 21 12

7. شباب بلوزداد 20 10

--. نادي بارادو 20 14

9. مولودية الجزائر 19 11

10. اتحاد الجزائر 18 13

11. سريع غليزان 17 13

12. أولمبي الشلف 16 12

13. وداد تلمسان 14 13

--. نصر حسين داي 14 14

15. شباب قسنطينة 13 12

--. اتحاد بسكرة 13 14

17. اتحاد بلعباس 11 14

18. نجم مقرة 10 13

19. شبيبة سكيكدة 8 13

20. أ. برج بوعريريج 4 14.