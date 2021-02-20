حمل رئيس أولمبي المدية محفوظ بوقلقال محفوظ في تصريح إعلامي عقب نهاية مباراة فريقه، اليوم السبت، أمام نادي بارادو حكم المباراة مسؤولية خسارة أبناء التيطري بعد احتسابه ركلة جزاء خيالية للعاصميين –حسبه-.

وقال بوقلقال "كنت على دراية بهذا السيناريو، حتى لو لم يحتسبها في تلك اللقطة كنا سيصفر ركلة جزاء في لقطة أخرى، مضيفا أنه كان يتوقع ما حدث اليوم منذ الإعلان على تعيين هذا الحكم لإدارة المواجهة، ومتأسفا باعتبار أن المباراة كانت منقولة على المباشر والجميع شاهد ما وصفها بـ"الفضيحة"، كما طالب رئيس الأولمبي الجهات المسؤولة على التحكيم بتعيين حكام في المستوى.