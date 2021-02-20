قرر محامو الجزائر العاصمة مقاطعة العمل بمجلس قضاء الجزائر تضامنا مع زملائهم في المهنة بولاية البليدة.

وجاء في بيان للمنظمة، اليوم السبت، ممضى من طرف نقيب المحامين عبد المجيد سيليني أن "مجلس منظمة محاميي الجزائر المنعقد في اجتماع طارئ بتاريخ 20/02/2021 بمكتب المحامين بمجلس قضاء الجزائر، يؤكد دعمه ومساندته لكافة القرارات التي اتخذتها منظمة محامي البليدة على خلفية الكيفية التي عولج بها ملف الزميل المنتسب لها من حيث الإجراءات والتي لم تكن تستدعي تحت أي ظرف من الظروف إيداعه رهن الحبس المؤقت، التي كان قد أعلن عليها سابقا وذلك باستمرار مقاطعة العمل القضائي على مستوى كل الجهات التي شملها قرار مجلس منظمة البليدة في بيانه الصادر يوم 18/02/2021 إلى حين صدور قرار مخالف منه" .

وأضاف البيان أن مجلس المنظمة قرر " تعليق العمل القضائي بمجلس قضاء الجزائر والمحاكم التابعة له يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين كما أن المجلس قرر الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لاتخاذ الخطوات المناسبة تبعا لتطورات هذا الملف".