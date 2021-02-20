أعلنت السلطات الهولندية، اليوم السبت، عن رصدها بؤرة لتفشي إنفلونزا الطيور في مدينة سينت-أودينرود بمحافظة برابانت الشمالية.



وذكرت وزارة الزراعة، في بيان، أن التفشي تم تسجيله في مزرعة للدواجن، مرجحة أن تكون سلالة إنفلونزا الطيور المكتشفة من النوع شديد العدوى.



وقالت الوزارة إن المزرعة التي تفشى فيها الفيروس تحتضن 35 ألف دجاجة، مشيرا إلى أن هناك مزرعتي دواجن على بعد كيلومتر واحد، ويبلغ عدد الدجاج في الأولى حوالي 50 ألفا، وفي الثانية 47 ألفا.



وأفادت بأنه سيتم إتلاف كل الدجاج في هذه المنشآت الـ3 بهدف منع انتشار الفيروس، مع الحظر على نقل الدجاج والبيض في دائرة قطرها 10 كيلومترات حول مصنع الطيور في سينت-أودينرود.