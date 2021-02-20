حقق فريقا اتحاد الشاوية (مجموعة الشرق) وشباب تيموشنت (مجموعة الغرب) فوزهما الثاني على التوالي ضمن مباريات الجولة الثانية للرابطة الثانية هواة لكرة القدم, التي جرت يومي الجمعة والسبت، في الوقت الذي تتقاسم فيه أربعة أندية صدارة ترتيب مجموعة الوسط.

وفي مجموعة الشرق، عاد اتحاد الشاوية بفوز خارج الديار على حساب مولودية باتنة بهدف نظيف، سمح لأصحاب اللونين الاصفر والأسود بالانفراد بالمركز الاول برصيد 6 نقاط. بينما حقق نجم التلاغمة أول فوز له بنتيجة (2-0) على حساب الضيف مولودية العلمة، الذي يبدو أن أوضاعه ستتعقد مع مرور الجولات، إثر تسجيله للخسارة الثانية تواليا، ليتذيل الترتيب دون رصيد.

من جهته حقق شباب أولاد جلال، الفوز الأول في البطولة، وكان ذلك على حساب هلال شلغوم العيد (2-1). أما دفاع تاجنانت، فتراجع إلى الصف الثاني (4ن)، بعدما فرض عليه التعادل من طرف شباب باتنة (1-1).

وفي مجموعة الغرب، عاد شباب تيموشنت بفوز ثمين على حساب مضيفه اتحاد الكرمة (2-1)، منفردا بالصدارة ومؤكدا على "صحته" مع بداية هذا الموسم. وفي مباراة القمة، أطاحت جمعية وهران بصاحب الأرض شبيبة تيارت بهدفين لهدف وحيد، وهو الفوز الذي يجعل أبناء "المدينة الجديدة" يرتقون إلى الصف الثاني رافعين رصيدهم إلى أربع نقاط، بينما تتذيل الشبيبة الترتيب بنقطة وحيدة رفقة خمسة أندية أخرى.

نفس المهمة أنجزها جيل عين الدفلى عندما فاز على مضيفه شباب واد ارهيو بهدف نظيف. وهو الفوز الذي سمح لعين الدفلى بالارتقاء إلى المرتبة الثانية بأربع نقاط، رفقة أيضا، صفاء الخميس ومستقبل واد سلي.

بالمقابل، عجزت مولودية سعيدة عن تسجيل أول فوز لها في الموسم، عندما اكتفت بتقاسم النقاط مع الضيف مستقبل واد سلي، عندما انتهى اللقاء بهدف لمثله.

وفي مجموعة الوسط, ضيع فريق رائد القبة فرصة الانفراد بالترتيب، عندما فرض عليه التعادل من طرف مولودية بجاية (1-1). وعجز الرائد عن تأكيد فوزه المحقق في المسيلة على حساب الوفاق المحلي (3-1)، خلال الجولة الأولى، الأمر الذي جعله يتقاسم المركز الأول مع ثلاثة أندية أخرى بأربع نقاط لكل منهم.

وعاد اتحاد الحراش بفوز ثمين على حساب مضيفه أمل بوسعادة بهدف دون مقابل، وهي النتيجة التي سمحت لأبناء جمال مناد بتقاسم الصدارة رفقة رائد القبة ونجم بن عكنون العائد بتعادل بطعم الفوز من الجنوب، أمام شباب بني ثور دون أهداف.

من جهته سجل فريق شبيبة بجاية فوزه الأول هذا الموسم أمام اتحاد البليدة (1-0) سمح له بتقاسم الريادة فيما تعقدت أوضاع فريق مدينة الورود الذي مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

يشار أن الجولة الثالثة من الرابطة الثانية تجرى يومي 26 و27 فبراير، حيث تلعب لقاءات مجموعة الغرب يوم الجمعة، أما مباريات مجموعتي الوسط والشرق فستقام يوم السبت.