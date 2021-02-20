زف مدرب نادي ميلان ستيفانو بيولي أخبارا سارة لجماهير "الروسونيري" خلال إجابته على سؤال حول طبيعة إصابة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وكان بن ناصر قد شارك منذ البداية في مباراة ميلان الأخيرة بالدوري الأوروبي أمام النجم الأحمر الصربي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب خلالها مصابًا.

وطرحت عدة التساؤلات عقب المقابلة حول مدى خطورة الإصابة وإذا ما كان نجم "الروسونيري" قد تعرض لانتكاسة في إصابته ستبعده طويلًا عن الملاعب.

لكن بيولي في المؤتمر الصحفي عشية الديربي نفى الأمر، وكشف أن بن ناصر سيعود قريبًا للملاعب، حيث قال "لم يكن يعاني من انتكاسة في مباراة النجم الأحمر".

وتأكد غياب الدولي الجزائري عن مباراة الديربي ضد الانتر غدا الأحد لحساب الدوري الإيطالي، مع العلم أن بن ناصر عانى من إصابة التي أبعدته طيلة الشهرين الماضيين.