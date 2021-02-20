هلك شخصان و أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير وقع مساء اليوم السبت على الطريق السيار (شرق- غرب) بمنطقة "حمام البيبان" ببلدية المهير (غرب برج بوعريريج)، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.



و أوضح المصدر أن الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين أسفر عن وفاة شخصين من جنس أنثي (54 و14 سنة)، حيث لفظت الضحية الأولى أنفاسها الأخيرة

بعين المكان في حين فارقت الثانية الحياة بمستشفى المنصورة.



و استنادا لذات المصدر، فقد أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة قدمت لهما الإسعافات الأولية بعين المكان قبل نقلهما إلى المرفق الصحي العمومي بالمهير.



و فيما تم تحويل الهالكتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى لخضر بوزيدي بعاصمة الولاية، فتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.