كشف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، اليوم السبت بالجزائر،أن الوزارة أحصت أكثر من 15 منتوجا قابلا للتصدير، مبرزا أن عدة اجراءات تم اتخذها لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين من أجل رفع حجم الصادرات.



وخلال تدشينه لمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالعاصمة بعد ترميمه،قال بكاي، إن الوزارة أحصت اكثر من 15 منتوج قابلا للتصدير من بينها زيت الزيتون و الإسمنت،مذكرا أن مصالح الوزارة قد أصغت للمنتجين وممثلي عدة شعب طرحوا مشاكلهم و انشغالاتهم من أجل حلها.



وفي هذا السياق،أشار الوزير المنتدب إلى مشاكل تتعلق بالمعلومة الاقتصادية، بأنظمة الجودة و الرزم و التعليب و كذلك مشاكل تتعلق بالنقل.



كما كشف ذات المتحدث، عن اتخاذ عدة اجراءات على مستوى دائرته الوزارية لدعم التصدير بالموازاة مع قطاعات أخرى معنية بعملية التصدير، على غرار المصالح الدبلوماسية و مجالس الاعمال المشتركة.