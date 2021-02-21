أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، في نشرية خاصة، هبوب رياح قوية، مصحوبة بزوابع رملية، على أغلب ولايات الوطن.

وأوضحت المصدر على الموقع الالكتروني للأرصاد الجوية، أن رياحا قوية تجتاح كل من أدرار، تندوف، بشار، غرداية، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة والمسيلة، تسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، بومرداس، وتيزي وزو، بجاية، تلمسان ،عين تموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، الشلف وسطيف، وذلك إلي غاية التاسعة ليلا.

ووفق ذات المصدر، أن الرياح ستكون أحيانا على شكل عواصف رملية، وستكون جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا، وتتجاوز أحيانا إلى 80 كلم/سا.

وفي نشرية خاصة أخرى، حذرت مصالح الأرصاد الجوية، أن رياحا قوية، تتعدى 80 كلم/سا على الولايات: بسكرة، باتنة، سوق أهراس، تبسة، الوادي، أم البواقي، غرداية وورقلة، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا الى غاية منتصف نهار يوم غد الاثنين.