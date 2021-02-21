أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، في نشرية خاصة، هبوب رياح قوية، مصحوبة بزوابع رملية، على وسط وغرب البلاد يالاضافة الى الولايات الجنوبية.

وأوضحت المصدر على الموقع الالكتروني للأرصاد الجوية، أن رياحا قوية تجتاح كل من أدرار، تندوف، بشار، غرداية، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة والمسيلة، وذلك ابتداء من السادسة صباحا إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

فيما أشار ذات المصدر أن رياحا قوية تمس كل من الولايات: تلمسان ،عين تموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، الشلف، تسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، بومرداس، وتيزي وزو، وذلك ابتداء من السادسة صباحا الى غاية التاسعة ليلا

ووفق ذات المصدر، أن الرياح ستكون أحيانا على شكل عواصف رملية، وستكون جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا، وتتجاوز أحيانا إلى 80 كلم/سا.