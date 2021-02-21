أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، عن تسجيل أول نظام فحص محلي الصنع مختص بتشخيص الإصابات بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت رئيسة هيئة الرقابة الفدرالية في مجال الرعاية الصحية، ألا سامويلوفا، أن النظام الجديد يستطيع تشخيص طفرتين ملازمتين للسلالة البريطانية من فيروس SARS-CoV-2 بواسطة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

وأشارت سامويلوفا في بيان منشور على موقع الهيئة إلى أن نظام الفحص الجديد طور من قبل مركز كولاكوف الوطني لأبحاث القبالة وطب النساء وطب الأم والجنين التابع لوزارة الصحة بالتعاون مع شركة "تكنولوجيات الحمض النووي"، مؤكدة أنه أظهر الفعالية العالية خلال الاختبارات.

وشددت المسؤولة على أن تطوير أول نظام روسي لتشخيص السلالة البريطانية وطرحه على السوق يعد نجاحا كبيرا للعلماء الروس.

واضطرت السلطات البريطانية في ديسمبر إلى إعادة تشكيل القيود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد رصد تفشي السلالة الجديدة في أجزاء من إنجلترا، منها العاصمة لندن.

وانتقلت السلالة الجديدة التي تعد أكثر قدرة على التفشي منذ ذلك الحين إلى عشرات الدول.