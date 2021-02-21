وصل وفد فريق الملعب المالي منافس فريق شبيبة القبائل في الدور ال16 مكرر من منافسة كأس "الكاف" في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد.

وسيقيم الضيوف في فندق ثاغزوث بوادي عيسي ببلدية تيزي وزو تحسبا لإجراء مباراة العودة التي ستجمعه بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو على الساعة الرابعة بعد الزوال من نهار اليوم عناصر الوفد المالي وصلوا، في رحلة خاصة إلى مطار هواري بومدين قادمين من باماكو علما أنه كان من المنتظر أن يصلوا على الساعة السابعة مساءا .

يذكر أن مسيري فريق الملعب المالي تقديم طلب تأجيل اللقاء لكن إدارة النادي القبائلي رفضت الطلب.