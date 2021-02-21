أمضى اللاعب الجزائري إبراهيم فرحي عقدا مع فريق الأولمبي الباجي التونسي على سبيل الإعارة إلى غاية نهاية الموسم الحالي قادما من النادي الإفريقي ، وفق موقع "فوت 24".

وإمتنع اللاعب السابق لشبيبة الساورة عن فسخ عقده مع نادي باب جديد عكس بقية المنتدبين الجدد ليلتحق بالأولمبي الباجي في إنتظار تأهيله خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ولم يشارك فرحي في أي لقاء رسمي مع النادي الإفريقي بسبب عدم تأهيله قانونيا نظرا لعجز إدارة النادي الإفريقي عن تأهيله بسبب عدم تسديد ديون الفيفا.