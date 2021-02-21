أوقفت مصالح الدرك الوطني بولاية سيدي بلعباس شخص بتهمة جناية الحرق العمدي للغابات، حسبما علم اليوم الأحد لدى خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر، أن وقائع القضية تعود إلى الأسبوع الماضي وذلك إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن عشيبة بدورية بالأماكن الغابية حيث لوحظ نشوب حريق بغابة قرية تنزارة (بلدية بن عشيبة) على مساحة 2 هكتار من أشجار الصنوبر ليتم تطويق المكان والتنسيق مع أعوان الحماية المدنية لإخماده.

وبعد تكثيف التحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه وهو راع غنم يتردد على مكان الحريق ليتم توقيفه. وقد تبين أن الدافع لقيام المشتبه فيه بهذا الفعل الإجرامي هو توسيع الأرض الفلاحية.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية عن تهمة جناية الحرق العمدي للغابات.