تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة من حجز ما لا يقل عن 2 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف 5 أشخاص متورطين، حسب ما ورد اليوم الاحد في بيان صحفي صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات السلك.

واوضح ذات البيان أن عناصر الدرك الوطني تمكنوا من تنفيذ هذه العملية الهامة بناء على معلومات واردة إلى فصيلة الأبحاث تفيد بقيام مجموعة إجرامية بنقل كمية هامة من المخدرات من ولاية قالمة نحو ولاية تبسة على متن مركبة سياحية.

وقد قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بنصب نقاط مراقبة على مستوى المدخل الشمالي لبلدية العوينات على طول الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي سوق أهراس وتبسة أين تم توقيف سيارة قادمة من بلدية مداوروش (ولاية سوق أهراس)على متنها 5 أشخاص والكمية المذكورة من الكيف المعالج.

وقد فتحت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتبسة تحقيقا معمقا في القضية مع إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، مثلما تمت الاشارة اليه.