تلقت إدارة الشباب مراسلة رسمية من طرف الإتحاد التنزاني لكرة القدم تؤكد من خلالها موافقته على إحتضان المواجهة ضد صان داونز الجنوب إفريقي والمقررة ، بتاريخ 28 فيفري على الملعب الرئيسي بالعاصمة دار السلام.

وحسب الصفحة الرسمية لفريق شباب بلوزداد على الفايسبوك فإن إدارة الشباب ستبقى في إنتظار القرار النهائي الذي ستتخذه الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم في غضون الساعات القادمة. وكانت إدارة " السياربي"، قد راسلت عن طريق الإتحاد الجزائري لكرة القدم السلطات التنزانية من أجل إمكانية إجراء المباراة هناك خصوصا بعدما تعذر نقلها للسودان.