شباب بلوزداد يحصل على الموافقة وينتظر الرّد
رياضة
21 فبراير 2021 () - شاهر.ع
تلقت إدارة الشباب مراسلة رسمية من طرف الإتحاد التنزاني لكرة القدم تؤكد من خلالها موافقته على إحتضان المواجهة ضد صان داونز الجنوب إفريقي والمقررة ، بتاريخ 28 فيفري على الملعب الرئيسي بالعاصمة دار السلام.
وحسب الصفحة الرسمية لفريق شباب بلوزداد على الفايسبوك فإن إدارة الشباب ستبقى في إنتظار القرار النهائي الذي ستتخذه الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم في غضون الساعات القادمة. وكانت إدارة " السياربي"، قد راسلت عن طريق الإتحاد الجزائري لكرة القدم السلطات التنزانية من أجل إمكانية إجراء المباراة هناك خصوصا بعدما تعذر نقلها للسودان.