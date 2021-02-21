سيعقد مجلس الأمة، يوم الأربعاء المقبل، في جلسة علنية عامة، لترسيم صالح ڨوجيل، رئيسا لمجلس الأمة.

وأصدر بيان لمكتب مجلس الأمة، خلال اجتماع أغضاء المجلس اليوم الأحد، حضره رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب المالي أن الخطوة جاءت بناء على رغبات المعبّر عنها من طرف المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس (حزب جبهة التحرير الوطني، الثلث الرئاسي، والتجمع الوطني الديمقراطي).

وتولى قوجيل رئاسة مجلس الأمة بالنيابة في أفريل 2019 عقب استلام عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة.