أعلنت وزارة التربية الوطنية ،اليوم الاحد ، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" ،عن انطلاق عملية مراجعة المعلومات للمترشحين للامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2021. وستبدأ عملية المراجعة يوم 01 مارس الى غاية 15 مارس 2021 .

وأضاف البيان ، أن عملية المراجعة وتأكيد المعلومات ستكون عن طريق المواقع: bac.onec.dz، bem.onec.dz، cinq.onec.dz.

وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فإن عملية التأكيد ستكون عبر موقعي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات الخاصين بامتحاني البكالوريا والتعليم المتوسط. وتابع البيان ، أن على المعنيين تبليغ مديرية التربية التابعين لها بالتصحيحات اللازمة كتابيا قبل 18 مارس، كآخر أجل.