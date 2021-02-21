حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية في حدود الثالثة صباحا من نهار اليوم الأحد، بمطار كريم بلقاسم الدولي وذلك رفض السلطات الموريتانية منح الترخيص لاستعمال أجوائها .

وقال مصدر موثوق ل "الخبر"، أن لاعبو نادي الزمالك وكل الطاقم المرافق له، لا يزالون داخل الطائرة المتواجدة بمطار حاسي مسعود ولم ينزلو منها لحد كتابة هذه الأسطر في انتظار تدخل السلطات المصرية ومعالجة الأمر .

وكانت الطائرة المذكورة قد أقلعت من مصر في اتجاه السنغال لمواجهة فريق وتونجيت المحلي

في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات أبطال أفريقيا.