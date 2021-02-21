ضبطت الرابطة المحترفة لكرة القدم برنامج مباريات الأسبوع 15 من منافسة المحترف الأول والتي ستلعب يومي 27 و28 فيفري و جاءت على الشكل التالي:

مباريات 26 فيفري:

أهلي برج بوعريرج – شباب قسنطينة ، أولمبي المدية- شباب قسنطينة شبيبة الساورة- إتحاد بسكرة ، إتحاد الجزائر- نجم مقرة إتحاد بلعباس-شبيبة سكيكدة، نصر حسين داي- سريع غليزان مباريات يوم 27 فيفري :

وفاق سطيف- أولمبي الشلف، مولودية وهران- نادي بارادو مولودية الجزائر-شبيبة القبائل، جمعية عين مليلة- وداد تلمسان

لقاء شباب بلوزداد مبرمج بتاريخ 26 من فيفري الجاري لكن في حال قررت الكاف برمجة لقاء الشباب ضد صان داونز في بتاريخ 27 أو 28 فإن المواجهة ضد " الكابا" ستتأجل إلى موعد لاحق.