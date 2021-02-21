كشفت وسائل إعلام تركية أن نادي بشيكتاش التركي يريد الجلوس على طاولة المفاضاوت مع ممثلي فريق ليستر سيتي الإنجليزي وذلك من أجل إنهاء تفاصيل شراء عقد الدولي الجزائري رشيد غزال.

موقع " فانتيك" أوضح بأن بشيكتاش يتجه للإبقاء على اللاعبين الذين تمت إعارتهم مؤخرا من بينهم غزال الذي أقنع بمستواه منذ إنضمامه للفريق.

نفس المصدر أضاف بأن ليستر سيتي يتوقع أن تفوق قيمة شراء عقد اللاعب السابق لأولمبيك ليون الفرنسي ، فيورونتينا الإيطالي ، قيمة 5 ملايين أورو