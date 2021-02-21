أنهت مصالح امن تبسة التحقيق في قضية تورط شخص في ممارسة النصب والاحتيال والإيقاع بضحاياه أمام آلات السحب الآلي الأموال بين البنوك والذهبية وبحسب بيان لخلية الإعلام بأمن ولاية تبسة،وتحوز "الخبر" نسخة منه فان قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بالتنسيق مع مصالح الأمن الحضري الثاني فتحت التحقيق في وقائع إجرامية تتعلق بسرقة مبالغ مالية من الموزعات الآلية مع استعمال المزور، والتي راح ضحيتها عدة أشخاص على مستوى مناطق مختلفة من مدينة تبسة، بعد تقدم خلال اليومين الأخيرين عدة أشخاص من مقر الأمن الحضري الخامس، من اجل التبليغ بخصوص تعرضهم لعملية نصب واحتيال مع سرقة مبالغ معتبرة من حساباهم الجارية الخاصة ببريد الجزائر، من طرف احد الأشخاص المجهولين عن طريق إيهامهم أثناء مساعدتهم بسحب مستحقاتهم بان البطاقات المغناطيسية الخاصة بهم، قد تم حجزها على مستوى الموزع الآلي، مع سحب هذه المستحقات من حسابات ضحاياه باستعمال ذات البطاقات في وقت لاحق.

وبناء على ذلك، تم تكثيف الأبحاث والتحريات مع تفعيل الجانب الخاص باستقاء المعلومات ووضع نقاط مراقبة على مستوى الموزعات الآلية الرئيسية بمدينة تبسة، وتمكنت لتتمكن قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الثاني من الإيقاع بالمشتبه فيه وتوقيف احد الأشخاص المسبوقين قضائيا والذي أثناء إخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على صكوك بريدية تحمل أسماء أخرى غير اسمه ومدون عليها مبالغ مالية مختلفة.

ليتم بناء على ذلك التنسيق مع مصالح الأمن الحضري الخامس وتحويله إلى ذات المصلحة مع استدعاء الضحايا، الذين تعرفوا على المتورط بمجرد عرضه عليهم وتأسسوا كأطراف مدنية متضررة.

وشمل التحقيق المفتوح استدعاء أصحاب الصكوك البريدية المحجوزة المدون عليها أسماؤهم والذين أكدوا أنهم تعرضوا لعمليات سرقة لدفاتر صكوكهم في أوقات سابقة، وعليه تم انجاز ملفات جزائية منفصلة ضد المتورط حول الجريمة.

وأسفرت إجراءات تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة عن إحالته أمام قاضي التحقيق الذي أصدر في حقه أمرا يقضي بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار جلسة المحاكمة .