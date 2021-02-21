أوقفت مصالح الدرك الوطني بتبسة 4 اشخاص شكلوا مجموعة منظمة تحترف الحفريات غير المرخص ونهب الاثار.

وبحسب بيان صحفي لمجموعة الدرك الوطني بتبسة، تحوز "الخبر" نسخة منه، فإنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم ولاية تبسة، إستلم أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الحويجبات المتاخمة للحدود التونسية من طرف أفراد المفرزة الخاصة المتمركزة بجبل الطاقة ببلدية الحويجبات، 04 أشخاص تم توقيفهم بالمنطقة، وهم بصدد القيام بعملية الحفر والتنقيب عن الآثار.

وبحسب نص البيان فقد تمت اجراءات التوقيف يوم 18/02/2021 بجبل الطاقة ببلدية الحويجبات، في حالة تلبس بالحفر بحثا عن الآثار.

ليتم تسليمهم إلى الفرقة الإقليمية بالحويجبات لمواصلة التحقيق، رفقة المحجوزات منها مكنسة كهربائية و 03 كوابل كهربائية.

وأسفرت اجراءات تقديم المتورطين امام وكيل الجمهورية عن احالة الملف على مستوى غرفة التحقيق للكشف عن تنظيم الشبكة وإتمام اجراءات المتابعة القضائية.