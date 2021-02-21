سجلت الجزائر 153 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الأحد اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 111.917 إصابة.

كما تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال نفس الفترة، لينتقل إجمالي الوفيات إلى 2961 وفاة، فيما تماثل 136 مريضا للشفاء،، ليصل عدد المتعافين 77164 حالة، فيما يتواجد 18 مريضا بالعناية المركزة، حسبما أفاد الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار.