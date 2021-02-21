تمكنت، اليوم، مصالح الأمن الحضري السادس بخنشلة من وضع حد لطرح و تداول الأوراق النقدية المزورة من العملة الوطنية و توقيف مشتبهين اثنين كانا بصدد طرح أوراق نقدية.

وقائع القضية تعود إلى تلقي المصالح الشرطية بأمن ولاية خنشلة مكالمة هاتفية من قبل صاحب محل تجاري بالسوق المغطى بالقطب العمراني الجديد بعاصمة الولاية ، مفادها طلب تدخل، حيث وجدوا صاحب المحل التجاري برفقته شخص قام بشراء اغراض من ذات المحل بورقة نقدية مزورة من فئة 500 دج، مستغلا ضعف بصر صاحب المحل التجاري لتمرير الأوراق النقدية المزورة .

بعد الإطلاع على الورقة النقدية التي بحوزة المشتبه فيه تبين أن الورقة النقدية مقلدة من خلال تواجد نفس الرقم التسلسلي على الورقة النقدية .

وبعد إخضاعه للتفتيش الجسدي، تم العثور بحوزته كذلك على ورقتين نقديتين أخريين من نفس الفئة 500 دج مزورتين، ليتم توقيفه و اقتياده إلى مقر المصلحة مع حجز الأوراق النقدية المقلدة بإجمالي يقدر بـ1500 دج عملة نقدية مزورة.

التحقيق أفضى إلى أن المشتبه فيه استلم الورقة النقدية المزورة من قبل أحد الأشخاص وتم تحديد هويته و توقيفه و تحويله إلى المصلحة لاستكمال إجراء التحقيق، الذي أحبط قضية يستعد فيها المشتبه فيهما على طرح اوراق مالية مزورة بكميات قليلة كبداية للنشاط لإغراق السوق بأوراق نقدية، وسيقدم المشتبه فيهما إلى الجهات القضائية لاحقا.