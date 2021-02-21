كشف بيان لأمن ولاية البويرة، اليوم الأحد، أنه و في إطار مجهودات مصالح الأمن الوطني في مكافحة كل أشكال الإجرام الحضري، وعلى اثر دورية، تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة قادرية، بـ40 كلم غرب مقر ولاية البويرة، من حجز كمية معتبرة من مادة التبغ، يقدر وزنها بـ32 قنطار (أوراق مجففة ومسحوق).

وأضيف في ذات البيان أن هذه العملية النوعية تمت على اثرها حجز كمية 76.7 كلغ من التبغ، كانت على متن مركبة نفعية، وعلى اثر استكمال التحقيق، تمكنت الفرقة من حجز باقي الكمية، كما تم حجز ميزان من الحجم الكبير وأخر من الحجم الصغير.

و بعد استكمال إجراءات التحقيق تم انجاز ملف قضائي في حق المخالف، بخصوص نقل وبيع مواد تبغية بدون رخصة وممارسة نشاط تجاري غير قار بدون سجل تجاري مع الإضرار بالصحة العمومية.