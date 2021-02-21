فكّك أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة،عصابة أشرار تمتهن سرقة المنازل على مستوى إقليم ولاية قالمة ، تتكون من 05 أفراد يبلغون بين 24سنة و37 سنة، وينحدرون من ولايتي قالمة وسوق أهراس، وقدمتمهم أمام الجهات القضائية التي بقالمة التي أودعتهم الحبس المؤقت.

استنادا إلى خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قالمة ، فإنّ القضية تفجّرت في أعقاب شكوى تقدم بها أحد المواطنين، تتمثل في تعرض عتاده كمقاول إلى السرقة بإقليم بلدية قالمة ، وبعد تنشيط عنصر الاستعلام تمّ التوصل إلى معلومات مؤكدة عن وجود المسروقات داخل مسكن مهجور قيد الإنجاز، حيث مكن إجراء الإذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، من العثور على كمية معتبرة من القضبان الحديدية المسروقة، التي تعرفت عليها ضحيتان.

تحرّك مصالح الفرقة، مكّن من توقيف اثنين من المشتبه فيهما "م.ك "و"ع.ه"، اللذين اعترفا، حسب مصادرنا، بعمليات السرقة، بالإضافة إلى اعترافهما ببيع المسروقات بمدينة سدراتة من ولاية سوق أهراس.

مواصلة للتحقيق، تمّ توقيف 04 أشخاص آخرين مشتبه في ضلوعهما في عمليات السرقة.

أفراد العصابة قُدموا أمام وكيل الجمهورية بقالمة الذي أحالهم على قاضي المثول الفوري، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.