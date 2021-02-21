وقع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا رقم 78 يتضمن تعديلا في الحكومة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وبمقتضى هذا المرسوم, عين رئيس الجمهورية السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

عبد العزيز جراد: وزيرا أولا

صبري بوقدوم : وزيرا للشؤون الخارجية

كمال بلجود : وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

بلقاسم زغماتي : وزيرا للعدل, حافظا للأختام

أيمن بن عبد الرحمان: وزيرا للمالية

محمد عرقاب : وزيرا للطاقة والمناجم

شمس الدين شيتور: وزيرا للإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

الطيب زيتوني : وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق

يوسف بلمهدي : وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف

محمد أوجاوت : وزيرا للتربية الوطنية

عبد الباقي بن زيان : وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

هيام بن فريحة : وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين

مليكة بن دودة: وزيرة للثقافة والفنون

سيد علي خالدي: وزيرا للشباب والرياضة

حسين شرحبيل : وزيرا للرقمنة والإحصائيات

إبراهيم بومزار : وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

كوثر كريكو : وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

محمد باشا : وزيرا للصناعة

عبد الحميد حمداني: وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية

طارق بلعريبي : وزيرا للسكن والعمران والمدينة

كمال رزيق : وزيرا للتجارة

عمار بلحيمر : وزيرا للإتصال, ناطقا رسميا للحكومة

كمال ناصري : وزيرا للأشغال العمومية والنقل

مصطفى كمال ميهوبي: وزيرا للموارد المائية

محمد علي بوغازي: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي

عبد الرحمان بن بوزيد : وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

الهاشمي جعبوب: وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

بسمة أزوار : وزيرة للعلاقات مع البرلمان

دليلة بوجمعة : وزيرة للبيئة

سيد أحمد فروخي: وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية

عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد : وزيرا للصناعة الصيدلانية

نسيم ديافات : وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الصغيرة السيد ياسين المهدي وليد: وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

إسماعيل مصباح: كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, مكلفا بإصلاح المستشفيات

سليمة سواكري: كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة برياضة النخبة

يحيى بوخاري : أمينا عاما للحكومة.

وبموجب هذا التعديل الحكومي، قرر رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة.