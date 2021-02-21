دعت وزارة الصناعة الصيدلانية، اليوم الأحد، في بيان لها، جميع الفاعلين المعنيين الى عدم التأثر ببعض الجهات التي تحاول "زعزعة الراي العام" فيما يتعلق بوفرة الأدوية.

و جاء في البيان "تدعو وزارة الصناعة الصيدلانية جميع الفاعلين المعنيين الى عدم التأثر ببعض الجهات التي تحاول زعزعة الراي العام فيما يتعلق بوفرة المواد مع الاستمرار في تحمل المسؤولية و الانخراط في نهج بناء يهدف الى الاستجابة لخدمة المواطنين".

و طمأنت الوزارة جميع المواطنين بخصوص "ندرة محتملة" للأدوية اعلنت عنها بعض الجهات، معتبرة أن هذه الأخيرة ترغب في "خلق مناخ عدم الاستقرار و القلق".

و في هذا الاطار، ذكرت الوزارة بان قطاع الصناعة الصيدلانية يتكفل بتنظيم الانشطة الصيدلانية بما فيها التصنيع و الاستيراد و الاستغلال و التوزيع و التصدير المتعلقة بالمواد الصيدلانية و الاجهزة الطبية "في اطار استشارة واسعة و كاملة مع جميع المتدخلين في مسار الدواء و السلك الطبي".

و اضاف نفس البيان بأن مرصد اليقظة لتوفر المواد الصيدلانية الذي انشئ مؤخرا و الذي يشارك فيه جميع الاطراف حتى المهنيين الواصفين بالاعتماد على ارضية رقمية جديدة يعد من أحد التطورات الرئيسية التي تهدف الى حل اشكالية الاضطرابات في توفر المواد الصيدلانية التي عانت منها البلاد بحدة لسنوات عديدة.

و تابعت بان المرصد يعمل بتعاون وطيد مع مديرية اليقظة الاستراتيجية على مستوى الوزارة من اجل معالجة هذه المشكلة و تلبية احتياجات المواطنين على افضل وجه.

و تبقى الوزارة، يضيف البيان، "ملتزمة بصرامة في مسار اصلاح عميق يمكنها، في مطلع الجزائر الجديدة، من ضمان السيادة الصحية و الاقتصادية".