شحنت اليوم الأحد بولاية الوادي 26 طنا من البطاطس ستصل إلى إسبانيا عبر ميناء الجزائر العاصمة، حسبما أفاد به اليوم الأحد مسؤولو غرفة الفلاحة لولاية الوادي.



وتأتي عملية تصدير البطاطس في إطار المجهودات المبذولة من طرف القائمين على تسيير قطاع الفلاحة الرامية إلى فتح أسواق جديدة خارجية للمنتوج الزراعي الوطني لتفعيل حركية الإقتصاد الوطني، بما يساعد على استحداث ثروة بديلة خارج قطاع المحروقات، كما أوضح الأمين العام للغرفة أحمد عاشور.



وتسجل مبادرة التصدير ضمن البرنامج الإرشادي التوجيهي الذي سطرته مصالح غرفة الفلاحة في إطار المرافقة اللوجيستية للفلاح لإيجاد قنوات اتصال فعالة بينه وبين المتعامل الإقتصادي (المصدر) من خلال عروض الترويج للمنتوجات الفلاحية بهدف إيجاد منافذ لتسويق الفائض منها.



وتعتبر آلية تصدير المنتوجات الزراعية من أهم الخيارات البديلة التي تراهن عليها مصالح غرفة الفلاحة وباقي الهيئات الإدارية الفلاحية، لما لها من دور فعال في تشجيع الشباب على ولوج عالم الإستثمار الزراعي كمرحلة أولى وهو ما يساهم في توفير مناصب شغل لإمتصاص البطالة ومن خلاله تحقيق الإكتفاء الذاتي الغذائي، كما ذكر ذات المسؤول.



من جهته، أكد المتعامل الإقتصادي صاحب مؤسسة تصدير المنتوجات الزراعية، عبد الرزاق مقراني، أن هذه الشحنة هي الأولى لهذا الموسم على أن تصل إلى أزيد من 800 طن من البطاطس نهاية مارس القادم، بمعدل ست (6) حاويات كل أسبوع.



تجدر الإشارة أن هذا الشحنات من منتوج البطاطس الموجهة إلى إسبانيا يتم تعليبها وتوضيبها بوحدة الوادي لشركة المتوسطية للتبريد.



