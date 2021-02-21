ودعت ولاية أدرار، نهار هدا اليوم، الشيخ سيدي عبد القادر بن الشيخ عبد العزيز سيد عمر، إمام الزاوية والمدرسة الداخلية القرآنية "الامام البخاري" بقصر مهدية ضواحي مدينة ادرار عن عمر ناهز 65 سنة.



وكان الشيخ عليه رحمة الله قد توفى هذا الأحد بالمستشفى العسكري في عين النعجة بالجزائر العاصمة، بعد مرض ألزمه الفراش قبل ايام.



والمرحوم هو أحد تلاميذ الشيخ الجليل سيدي محمد بلكير عليه رحمة الله وخاض مسيرة حافلة في تعليم القران الكريم وتربية الاجيال في المدرسة التي انشائها والده الراحل الشيخ عبد العزيز سيد اعمر وبعد وفاته تولى المرحوم تسيير شؤون المدرسة.