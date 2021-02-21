وفاق سطيف يتأهل إلى دور المجموعات
رياضة
21 فبراير 2021 () - م.خ/ واج
تأهل وفاق سطيف إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف", إثر تعادله أمام فريق اشانتي كوتوكو الغاني بنتيجة 0-0, اليوم الأحد بملعب 8 ماي 1945 بسطيف, لحساب إياب الدور السادس عشر "مكرر" للمنافسة القارية.
و كان وفاق سطيف قد نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب التي جرت يوم الأحد الماضي بالعاصمة أكرا بواقع (2-1).
وسيتعرف كل من "الوفاق" و "الشبيبة" على منافسيهما في مرحلة المجموعات بعد إجراء عملية سحب القرعة المقررة يوم الاثنين بمقر "الكاف" بالقاهرة (مصر) ابتداء من الساعة 00ر14 بتوقيت الجزائر.