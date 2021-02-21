تأهل وفاق سطيف إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف", إثر تعادله أمام فريق اشانتي كوتوكو الغاني بنتيجة 0-0, اليوم الأحد بملعب 8 ماي 1945 بسطيف, لحساب إياب الدور السادس عشر "مكرر" للمنافسة القارية.



و كان وفاق سطيف قد نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب التي جرت يوم الأحد الماضي بالعاصمة أكرا بواقع (2-1).



وسيتعرف كل من "الوفاق" و "الشبيبة" على منافسيهما في مرحلة المجموعات بعد إجراء عملية سحب القرعة المقررة يوم الاثنين بمقر "الكاف" بالقاهرة (مصر) ابتداء من الساعة 00ر14 بتوقيت الجزائر.