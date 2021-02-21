اعلن النجم الساحلي التونسي مساء الاحد، عن تعاقده مع الثلاثي الجزائري حسين بن عيادة والطيب مزياني وزين الدين بوتمان.



وذكر الفريق التونسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان الظهير الايمن حسين بن عيادة (28 عاما) ولاعب الرواق زين الدين بوتمان (20 عاما) وقعا على عقدين الى غاية موفى جوان 2023 في حين يمتد عقد المهاجم الطيب مزياني (24 عاما) الى نهاية جوان 2022.



وياتي التعاقد مع الطيب مزياني في اطار صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب عقده مع فريقه السابق الترجي الرياضي في حين تم انتداب حسين بن عيادة وزين الدين بوتمان على اثر فك علاقتهما التعاقدية مع النادي الافريقي بسبب عدم تاهيلهما في ظل عقوبة منع الانتداب المسلطة على فريق باب الجديد.



ويسعى النجم الساحلي من خلال هذه التعاقدات الى توفير حلول اضافية للمدرب لسعد الدريدي في الدفاع والهجوم للعب الادوار الاولى في الرهانات القادمة.