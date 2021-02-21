توفي ثلاث اشخاص واصيب 16 اخرون بجروح مساء اليوم الاحد، في حادث انقلاب وانحراف شاحنة بين عين صالح والمنيعة حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية بتمنراست.



واوضح ذات المصدر ان أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية لعين صالح تدخلوا اليوم على الساعة 21و27 د اثر وقوع حادث تمثل في انحراف و انقلاب شاحنة من على بعد 55 كلم شمال عين صالح باتجاه المنيعة.



و قد أسفر هذا الحادث عن وفاة 03 أشخاص و إصابة 16 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة حسب ما اكده المكلف بالإعلام بالحماية المدنية بتمنراست الملازم مواتسي عبد الفتاح.



و اضاف ذات المصدر بانه تم تسخير شاحنة اطفاء، و سيارتي اسعاف (02 ) للحماية المدنية لنقل الجثث و الجرحى لمستشفى عين صالح، وقد تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.