توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، اضطرابا جويا قويا يمس وسط وشرق البلاد.

وفي تنبيه نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، فإن أمطارا غزيرة، تتراوح كميتها بين 20 و30 ملم، ستتهاطل على ولايات: جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف والمسيلة، وذلك ابتداء من السادسة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

وحذرت نشرية خاصة، من استمرار هبوب رياح قوية، مصحوبة بزوابع رملية، تتعدى سرعته 80 كلم/سا على ولايات: بسكرة، باتنة، سوق أهراس، تبسة، الوادي وورقلة، وذلك إلى غاية السادسة من مساء اليوم الاثنين.