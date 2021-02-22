رفض الإتحاد الجزائري لكرة القدم منح بطاقة الانتقالات الدولية لفريق النجم الساحلي التونسي بعد أن قامت الجامعة التونسية باعتماد ملف النجم الساحلي في تأهيل لاعبهم زين الدين بوتمان. وحسب موقع " فوت 24 " فان الجامعة التونسية قامت بمراسلة فريق نصر حسين داي عن طريق الفاف من أجل طلب البطاقة الدولية الخاصة به.

و وفق المصدر ذاته فإن الفاف، رفضت منحها باعتبار أن فريق النصرية قد اعترض هو الآخر على تسليمها مصرا على أن اللاعب لا يزال مرتبطا معه وأنه مسجل ضمن قائمة للاعبيه للموسم الحالي.

و أوضح " فوت 24" أن الرد الجزائري جاء مربكا لفريق جوهرة الساحل الجزائري الذي سيكون بحاجة للجوء إلى "الفيفا" من أجل الحصول على ترخيص مؤقت للإعتماد على اللاعب.

في انتظار فض النزاع القائم مع نادييه السابقين نصر حسين داي والنادي الإفريقي الذي سجل إعتراضه أيضا على انتقال بوتمان إلى فريق " النجم".