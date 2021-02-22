تم اليوم الاثنين بمقر وزارة الصناعة بالجزائر العاصمة، تنصيب محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا لفرحات ايت علي براهم. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وقّع مساء الأحد مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة وأبقي على عبد العزيز جراد في منصب الوزير الأول. وقلص رئيس الجمهورية، ، من عدد الدوائر الوزارية .

وبموجب التعديل الحكومي الذي مس أساسا القطاعات الاقتصادية، تقلص عدد الدوائر الوزارية من 39 حقيبة في الحكومة الأولى التي عينها رئيس الجمهورية في 2 يناير 2020، إلى 34 حقيبة وزارية، حيث تم دمج قطاعات وزارية وإلغاء بعض الدوائر.