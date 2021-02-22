لقيت ستينبة مجهولة الهوية، صباح اليوم، مصرعها دهسها قطار لنقل المسافرين متجها من وهران إلى الجزائر العاصمة، بحي لاروبال بعاصمة الولاية غليزان، في حدود الساعة التاسعة والربع.

وقالت مصالح الحماية المدنية، بأن عناصرها قد تدخلوا في حدود الساعة التاسعة والربع، لنقل جثة امرأة ستينبة دهسها قطار كوراديا لنقل المسافرين متجها من وهران إلى الجزائر العاصمة، حيث حولت الجنة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية محمد بوضياف بعاصمة الولاية.

ومن جهة أخرى فتحت مصالح الأمن ذات الاختصاص الإقليمي تحقيقا لكشف ملابسات وأسباب وقوع الحادث الميت.