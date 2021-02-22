أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري يوقدوم أن إرسا ل قوات من الجيش الوطني الشعبي للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود، لن تكون إلا تحت إشراف أممي

وقال الوزير في تصريح خاص لقناة الجزيرة، أن الدستور الجديد هو من يقر خروج قوات الجيش الذي لن تكون إلا في إطار حفظ السلام تحت إشراف الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية بعد موافقة البرلمان، نافيا ما روجت له الإشاعات حول إرسال قوات الجيش للمشاركة في عمليات عسكرية، في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel).