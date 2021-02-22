تحدث صباح اليوم مدرب مولودية الجزائر عبد القادر عن المباراة المنتظرة غدا الثلاثاء أمام الترجي التونسي بملعب 5 جويلية ،لحساب الجولة الثانية من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقال عمراني خلال الندوة الصحفية:" التعادل في مصر أمام الزمالك جعل اللاعبين يسترجعون ثقتهم خصوصا بعد فترة الفراغ التي مروا بها ، عند وصولك لهذا الدور فأنت ستلعب أمام فرق قوية، ولها خبرة طويلة في هذه المنافسة في صورة الترجي التونسي والزمالك المصري لهذا الأمور ستكون مغايرة".

وأردف عمراني :"حضرنا بطريقة عادية لهذه المواجهة ، بعد عودتنا من مصر سطرنا برنامج عمل وركزنا خلال المعسكر الإعدادي الذي دام يومين، على الجانب البدني و سنواصل التحضير من الناحية التنظيمية".

عمراني أصر على ضرورة تسيير المواجهة أمام الترجي بطريقة ذكية من خلال عدم تلقي الأهداف والتسجيل في أي وقت ممكن ، مشيرا إلى ضرورة توخي الحذر أمام المنافس والتماسك بين الخطوط الثلاث للوصول إلى مرمى الخصم.