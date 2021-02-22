لبت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين SNSAE ، دعوة وزارة التربية للاجتماع المبرمج غدا الثلاثاء، بمقر الوزارة بالمرادية.

وشددت النقابة في بيان لها اليوم، على تمسكها بالمطالب الواردة في بيان الإشعار بالإضراب، وأن يكون اللقاء والحوار جادا ومسؤولا وبنّاء بعيدا عن البروتوكولية.

وذكر البيان أن الحركة الاحتجاجية تزامنت وانطلاق اختبارات الفصل الأوّل، مطالبة الوزارة تقديم الملموس الموثّق للشريك الاجتماعي تفاديا لأي تبعات ومآلات قد تنتج عن إضراب اليومين 28 فيفري والفاتح مارس في المتوسطات والثانويات .