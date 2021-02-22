حجزت اليوم عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي في إطار محاربة الجرائم المضرّة بالاقتصاد الوطني كمية من المفرقعات قدرت بـ2880 وحدة مفرقعات في صناديق كبيرة مهربة عن طريق الحدود الشرقية موجهة للسوق المحلية.

وتعود تفاصيل العملية إلى استغلال عناصر المصلحة معلومات مفادها عزم شخصين في العقد الثالث من العمر ينحدران من المنطقة إدخال كميات معتبرة من المفرقعات إلى عاصمة الولاية؛ حيث تم على الفور عملية البحث والتحري التي كللت بتوقيف المشتبه فيهما اللذين كانا على متن سيارتين تحملان على متنهما كمية المفرقعات المذكورة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملف قضائي للمتورطين و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.