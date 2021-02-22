تمكنت الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية التابعة لأمن ولاية تلمسان، من حجز كمية من المخدرات و الأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف شخصين مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهما بين 25و26 سنة، كان بحوزتهما 50 قرص مهلوس من مختلف الأصناف، و 6.1 غرام من المخدرات بالإضافة إلى مبلغ مالي يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف الإجراء القضائي في حق المشتبه فيهما قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية، وفق المصدر ذاته.