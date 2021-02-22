أكد هاني ديمتري، القائم بأعمال السفير المصري في الجزائر، أن السفارة المصرية في الجزائر لم تكن تعلم بأمر بعثة الزمالك إلا في حدود الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد، ما جعله يكثف تواصله مع الخارجية لحل أزمة التصاريح.

وقال هاني ديمتري، في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة " اليوم السابع المصرية " :" لم نكن نعلم بتفاصيل بعثة الزمالك التي نزلت في الجزائر، وأرسلنا مندوبا لمطار الجزائر فلم يجد البعثة، ثم علمنا أنها نزلت في مطار حاسي مسعود، البعيد جدا عن العاصمة الجزائرية".

وأضاف القائم بأعمال السفير: "قمنا بتكثيف التواصل مع الخارجية المصرية ومطار حاسي مسعود من أجل مساعدة بعثة الزمالك".

وتابع نفس المتحدث: "أزمة عبور البلاد ليست مسؤولية الأندية، ولكن تتحملها الشركة الناقلة التي يجب عليها الحصول على الموافقة والتصاريح قبل قيام الرحلة.. ومن الأفضل أن تبلغ الأندية السفارات في البلاد التي ستمر بها حتى يكون هناك مندوب منا في إنتظارهم لحل كل المشاكل التي تواجههم وتوفير بعض الجهد والمعاناة التي تعرضوا عليها".