توفي تسعة عشر شخصا وجرح 99 آخرون إثر وقوع 47 حادث مرور عبر عدد من ولايات الوطن خلال الـ48 ساعة الماضية، حسب حصيلة أوردتها القيادة العامة للدرك الوطني اليوم الاثنين.

وأوضحت الحصيلة أن وحدات الدرك الوطني عاينت في الفترة الممتدة من 19 إلى 21 فيفري الجاري 47 حادث مرور أدت في مجملها إلى وفاة 19 شخصا وجرح 99 آخرين في كل من ولايات باتنة وبجاية وبسكرة والبويرة وتمنراست وتلمسان وتيارت والجزائر العاصمة وجيجل وسطيف وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة ومستغانم والمسيلة ومعسكر ووهران والبيض وبرج بوعريريج إضافة إلى ولايات بومرداس وتندوف والوادي وخنشلة وتيبازة وين الدفلى والنعامة وغليزان.