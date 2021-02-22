في حادث غريب شهدته ساحة التوت بقلب مدينة البليدة اليوم الاثنين، فشل شخص غريب من اختطاف طفلة، حاول استدراجها بإغرائها بالحلوى، ليتفطن والدها وعناصر الأمن، الذين كانوا منتشرين بزوايا الساحة العمومية، ويحرروا الضحية ويلقوا القبض على المتهم متلبسا.

وأثار الحادث فوضى وخوفا بين مرتادي الساحة العمومية، خاصة وأن الفاعل تجرأ على مرأى من الجميع، وبالأخص على مرأى من عناصر الأمن الذين كانوا منتشرين في كل مكان، ربما تحسبا لإحياء الذكرى الثانية لحراك 22 فيفري 2019.