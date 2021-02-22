خلّف حريق مهول شبّ، ليلة الأحد إلى الإثنين، بـ03 محلات تجارية بالسوق المغطى للخصر والفواكه بوادي الزناتي في قالمة، خسائر مادية تمثلت في تفحم صناديق بلاستيكية، موازين إلكترونية، وأكياس إسمنت وجبس وأعلب طلاء بوزن 05 و01 كلغ حسب خلية الإعلام والاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية بعاصمة الولاية.

وخلف الحريق الذي كان شهود عيان قد وصفوه بالمهول بما خلفه من ذعر وسط التجار وبعض المواطنين المحاذين للسوق، خلف إتلاف جزء من عداد كهربائي وواجهات ثلاثة محلات تجارية لبيع الخردوات والخضر والفواكه. وقالت مصالح الوحدة الثانوية الحماية المدنية بوادي الزناتي التي تدخلت بإخماد الحريق، مسخّرة شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف، قالت أنّ الحريق أتى على ثلاث واجهات، عبارة عن أجزاء متقدّمة للمحلات التجارية المذكورة، مبنية بالحديد ومغطاة بالترنيت، دون ذكر أسباب الحريق الذي يظل محل تحقيقات من المصالح الأمنية المختصة إقليميا.